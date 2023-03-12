В Камеруне начались выборы в верхнюю палату национального парламента

Выборы в верхнюю палату парламента - Сенат - начались в воскресенье в Камеруне, они являются непрямыми и голосуют только члены муниципальных советов, общее число которых составляет немногим более 1,5 тыс. Об этом сообщила газета Journal du Cameroun, отмечая, что особые меры безопасности приняты в юго-западных районах страны, где действует сепаратистское подполье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Была проведена серьезная работа по подготовке выборов и их проведению, - заявил глава избирательного комитета Камеруна Исусе Эрик. - Мы полны решимости обеспечить проведение свободных и честных выборов на территории всей страны". Верхняя палата состоит из 100 сенаторов.

В выборах участвуют кандидаты от 13 политических партий, которые борются за 70 сенаторских мест. Еще 30 сенаторов назначает президент страны. Сенаторов избирают 10 636 членов 360 муниципальных советов. От каждого из десяти административных районов Камеруна избирается по семь сенаторов. Правящая партия "Демократическое объединение камерунского народа", которая в предыдущем составе Сената имела большинство, добивается сохранения своих позиций.

Верхняя палата парламента была создана в Камеруне на основе принятой в 1996 году соответствующей поправки к конституции. Первые выборы в Сенат состоялись в 2013 году. Действующая конституция предусматривает, что председатель Сената исполняет обязанности главы государства в случае, если последний становится недееспособным. Срок полномочий сенаторов - пять лет.