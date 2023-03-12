Спортсмена, задержанного со стрельбой в Москве, арестовали на месяц

Спортсмена Джаббара Юсифи, которого ранее задержали в Москве со стрельбой, Басманный суд отправил под арест на месяц. Преступник заключен до 10 апреля, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что на счету Юсифи уже есть тяжкие преступления. Постоянного места жительства в России, как и своей семьи, у него нет. Ранее мужчина нарушил подписку о невыезде и надлежащем поведении, за что его объявили в федеральный розыск.

"Следствие считает, что если Джаббара не отправить под стражу, он снова скроется от суда и продолжит заниматься преступной деятельностью", - уточняет источник.

Каких-либо заболеваний, способных препятствовать аресту, у Юсифи нет. Нет и других обстоятельств, которые могут освободить спортсмена от уголовной ответственности.