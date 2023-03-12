У берегов Вануату произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в воскресенье у берегов Вануату. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 280 км к северо-западу от города Сола, где проживают 1,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 30 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.