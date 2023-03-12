https://news.day.az/world/1545914.html Саудовская Аравия рассматривает покупку самолетов Boeing
Саудовская Аравия рассматривает покупку самолетов Boeing
Саудовская Аравия рассматривает покупку коммерческих Boeing на $35 млрд для новой государственной авиакомпании.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
Источники сообщают, что сделка по покупке самолетов уже близка к закрытию.
Сумма договора может достичь $35 млрд. Предполагается, что официально о закупке объявят 12 марта.
При этом на контракт претендует и Airbus, поэтому договоренность может измениться в последний момент, добавили в WSJ.
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