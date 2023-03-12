Саудовская Аравия рассматривает покупку самолетов Boeing

Саудовская Аравия рассматривает покупку коммерческих Boeing на $35 млрд для новой государственной авиакомпании.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Источники сообщают, что сделка по покупке самолетов уже близка к закрытию.

Сумма договора может достичь $35 млрд. Предполагается, что официально о закупке объявят 12 марта.

При этом на контракт претендует и Airbus, поэтому договоренность может измениться в последний момент, добавили в WSJ.