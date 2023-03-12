Германия не готова следующему отопительному сезону

Германия нуждается в 86 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ) в год, пока контракты обеспечивают лишь 75 млрд куб. м. Как пишет в воскресенье газета Bild am Sonntag, таким образом ФРГ не хватает 11 млрд куб. м.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным издания, соответствующая статистика приводится в письме министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека, которое поступило в бюджетный комитет Бундестага.

"Все еще нет ясности, как можно повысить импорт СПГ", - заявил в этой связи представитель блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов по вопросам энергетики Марк Хельфрих. От этого, по его словам, зависит, "как Германия преодолеет следующий отопительный сезон".

Хельфрих отметил, что при дефиците СПГ осенью вновь придется экономить энергию. "Для экономики это будет означать сокращение производства", - предположил он.