На Мозамбик снова обрушился тропический циклон "Фредди"

Второй раз за последние почти три недели тропический циклон "Фредди" обрушился в ночь на воскресенье на Мозамбик, принеся проливные дожди и шквалистый ветер. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр циклона сейчас находится над северными районами страны, отмечает радиостанция. Местные власти распорядились об эвакуации населения из опасных зон районов Тамбара, Гуро и Макосса. Людей временно размещают в школах и церквях. Циклон угрожает около 500 тыс. человек, которые проживают на севере Мозамбика.

Тропический циклон "Фредди", который сформировался 34 дня назад в Индийском океане к северо-западу от Австралии, стал самым продолжительным за все время наблюдений за циклонами в этой части мира. Он стал причиной гибели не менее 28 человек на островах Маврикий и Мадагаскар, а также в Мозамбике. Циклон уже проделал путь протяженностью в 8 тыс. км. Первый раз "Фредди" обрушился на юг Мозамбика 24 февраля, когда он его последствий пострадали 1,5 млн человек. Сейчас он вернулся, затронув северные районы страны.