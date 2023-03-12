В Афганистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Афганистане. Об этом в воскресенье сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился на расстоянии 190 км к востоку от города Кундуз с населением более 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 152 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.