https://news.day.az/world/1545969.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в воскресенье в центральной части Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Эпицентр располагался на расстоянии 21 км к юго-западу от города Гёксун, где проживают свыше 50 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 1 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
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