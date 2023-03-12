В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в воскресенье в центральной части Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Эпицентр располагался на расстоянии 21 км к юго-западу от города Гёксун, где проживают свыше 50 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 1 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.