Германии грозит транспортный коллапс

Транспортный коллапс уже этой ночью может охватить Германию. Профсоюзы страны призывают заблокировать крупнейшие аэропорты, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Так, уже объявлено об отмене нескольких сотен рейсов. Только в Берлине насчитывается свыше 200 сорванных перелетов. Десятки тысяч пострадавших пассажиров в панике - никакой информации о переносе этих самых рейсов пока нет.

К забастовке присоединяются и воздушные гавани Бремена, Гамбурга и Ганновера. А уже после, ровно через неделю, акции протеста проведут железнодорожники Германии.