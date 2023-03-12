В США опрокинулись две лодки
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По меньшей мере восемь человек погибли при опрокидывании двух лодок недалеко от пляжа в Сан-Диего (штат Калифорния, США).

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщил телеканал ABC со ссылкой на экстренные службы.

Отмечено, что инцидент с двумя рыбацкими лодками произошел в субботу вечером.