https://news.day.az/world/1546001.html В США опрокинулись две лодки - есть погибшие
В США опрокинулись две лодки - есть погибшие
По меньшей мере восемь человек погибли при опрокидывании двух лодок недалеко от пляжа в Сан-Диего (штат Калифорния, США).
Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщил телеканал ABC со ссылкой на экстренные службы.
Отмечено, что инцидент с двумя рыбацкими лодками произошел в субботу вечером.
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