В США опрокинулись две лодки

По меньшей мере восемь человек погибли при опрокидывании двух лодок недалеко от пляжа в Сан-Диего (штат Калифорния, США).

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщил телеканал ABC со ссылкой на экстренные службы.

Отмечено, что инцидент с двумя рыбацкими лодками произошел в субботу вечером.