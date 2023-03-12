https://news.day.az/world/1546002.html Полиция избивает протестующих в Нидерландах - ВИДЕО
Полиция избивает протестующих в Нидерландах - ВИДЕО
Голландская полиция жестоким образом разгоняет протесты в стране.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Акция протеста была организованна экоактивисами, они перекрыли центральную автомагистраль. Группировка Extinction Rebellion выступала против отмены льгот по налогам для топлива крупным нефтезаводам.
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