Полиция избивает протестующих в Нидерландах
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Голландская полиция жестоким образом разгоняет протесты в стране.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Акция протеста была организованна экоактивисами, они перекрыли центральную автомагистраль. Группировка Extinction Rebellion выступала против отмены льгот по налогам для топлива крупным нефтезаводам.