Ведущий грубо пошутил над Меган Маркл

Ведущий популярного шоу Saturday Night Live Майкл Че высмеял в прямом эфире Меган Маркл и вопрос о приглашении ее на коронацию Карла III. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Express.

Зачитывая шуточные новости, Майкл Че сказал: "Сообщается, что организаторы коронации короля Карла III официально пригласили Меган Маркл. И вот, что примечательно: за начальную оплату в размере $19 в час".

После этого за спиной телеведущего на экране появилось изображение герцогини Сассекской, одетой в форму горничной.

Аудитория в студии после этой шутки расхохоталась, а многие зрители, смотревшие шоу дома, положительно отреагировали на нее в соцсетях.

Так, пользовательница Twitter Веанна Флорес написала: "Это восхитительно", а в Reddit подписчик отметил: "Голливуд смеется над ними".

Тем не менее, многие нашли шутку грубой. Так, пользовательница Twitter по имени Чарми Мэй отметила, что "Майкл Че шутит как никогда несмешно".

"Особенно сегодня с его низкопробной дешевой шуткой про Меган - несмешно, просто привычка оскорблять темнокожих женщин", - написала она.

Еще один пользователь призвал шоу SNL извиниться и удалить шутку. "Это непростительно. Это даже не смешно. Просто грубо", - резюмировал он.