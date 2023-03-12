https://news.day.az/world/1546018.html Кадры последних минут жизни зарезанного мужчины в кафе под Москвой - ВИДЕО
Кадры последних минут жизни зарезанного мужчины в кафе под Москвой - ВИДЕО
В распоряжении РЕН-ТВ появились кадры из больницы, куда успели доставить 23-летнего Евгения Ш. после того, как ему нанесли удар ножом в кафе в Подольске, передает Day.Az.
На них запечатлены последние минуты его жизни. Медикам не удалось спасти мужчину.
Напомним, что, по предварительным данным, молодого человека убили в кафе. Там одна компания отмечала праздник и решила пообщаться с другими посетителями. В какой-то момент произошел конфликт, в результате которого один из мужчин нанес ножевое ранение Евгению Ш.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре