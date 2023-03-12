Кадры последних минут жизни зарезанного мужчины в кафе под Москвой

В распоряжении РЕН-ТВ появились кадры из больницы, куда успели доставить 23-летнего Евгения Ш. после того, как ему нанесли удар ножом в кафе в Подольске, передает Day.Az.

На них запечатлены последние минуты его жизни. Медикам не удалось спасти мужчину.

Напомним, что, по предварительным данным, молодого человека убили в кафе. Там одна компания отмечала праздник и решила пообщаться с другими посетителями. В какой-то момент произошел конфликт, в результате которого один из мужчин нанес ножевое ранение Евгению Ш.