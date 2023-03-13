https://news.day.az/world/1546038.html В Турции произошло очередное землетрясение
В Турции произошло очередное землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 единицы произошло в 04:34 (05:34 по Баку) в области Пютюрге провинции Малатья (Турция).
Как передает Day.Az, об этом сообщает Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Подземные толчки были зафиксированы приблизительно на глубине 10 километров.
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