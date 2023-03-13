Южная Корея и США начали совместные военные учения Freedom Shield

Республика Корея и США начали в понедельник совместные командно-штабные учения Freedom Shield, их будут сопровождать масштабные полевые маневры Warrior Shield.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

Командно-штабные учения Freedom Shield основаны на компьютерной симуляции, на них отрабатываются сценарии по отражению нападения КНДР с учетом ее ракетно-ядерной угрозы, контрнаступлению в народную республику и проведение "кампании по стабилизации" обстановки в КНДР. В этом году Freedom Shield продлятся 11 дней без перерыва - до 23 марта.

"Совместные учения носят оборонительный характер и основаны на оперативных планах по защите Республики Корея от возможной агрессии Северной Кореи", - заявили в Комитете начальников штабов Республики Корея.

Параллельно состоятся около 20 полевых учений, в том числе отработка морского десантирования, под общим названием Warrior Shield. В Сеуле заявили, что в конце марта к маневрам может присоединиться американский атомный авианосец типа Nimitz.