Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ
Лауреат Нобелевской премии по литературе 1994 года, японский писатель Кэндзабуро Оэ умер в возрасте 88 лет, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.
Кэндзабуро Оэ получил Нобелевскую премию "за то, что он с поэтической силой сотворил воображаемый мир, в котором реальность и миф, объединяясь, представляют тревожную картину сегодняшних человеческих невзгод".
В своих произведениях он изучал проблемы самоидентификации японской молодежи, за что его прозвали японским Сэлинджером. Главными работами писателя Нобелевский комитет назвал романы "История M/T и Лесного чуда", "Футбол 1860 года" и "Письма к милому прошлому".
В 1958 году Кэндзабуро Оэ получил высшую литературную награду Японии для дебютантов - премию Акутагавы - за рассказ "Содержание скотины". Сам писатель определял свой литературный стиль как "гротесковый реализм".
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