161,1 млрд: рекордная прибыль саудовского нефтегиганта

Саудовский нефтяной гигант Aramco объявил о рекордной прибыли в размере 161,1 млрд долларов за 2022 год, чему способствовал рост цен на энергоносители и увеличение объёмов добычи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, это на 46,5% больше показателей государственной компании в прошлом году. Большая часть дивидендов пойдет правительству Саудовской Аравии, которому принадлежит почти 95% акций.

Aramco не первая энергетическая компания, сообщающая о рекордной прибыли после резкого скачка цен на энергоносители в связи с полномасштабным вторжением России в Украину в феврале 2022 года.

Правозащитиники возмущены.

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар:

"Шокирует, когда компания получает прибыль в размере более 161 млрд долларов всего за год за счет продажи ископаемого топлива - крупнейшей причины климатического кризиса, и это тем более возмутительно, что данный профицит был накоплен во время глобального кризиса стоимости жизни, чему способствовал рост цен на энергоносители в результате агрессии России против Украины".