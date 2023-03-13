https://news.day.az/world/1546126.html Названа стадия реализации проекта газового хаба в Турции
Названа стадия реализации проекта газового хаба в Турции
Проект газового хаба в Турции, предложенный Россией, находится на стадии юридического оформления и обсуждения деталей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации источника агентства, вопрос инвестиций с российской стороной пока не обсуждался.
"Сейчас наряду с этим делегации параллельно ведут обсуждения по различным деталям: это и инфраструктурные моменты, и вопросы обеспечения пропускной способности, диверсификации", - указал собеседник, знакомый с переговорами по проекту.
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