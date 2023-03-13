Научный институт загорелся в Ижевске

Здание Научно-исследовательского технологического института "Прогресс" загорелось в Ижевске. Кадры пожара распространились в социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам очевидцев, здание на улице Пушкинской, 268, горит с внутренней стороны. В соседнем университете проходит эвакуация.

Сотрудники ГИБДД перекрыли прилегающую улицу Кирова. Отмечается, что туда приехало "много экстренных служб".