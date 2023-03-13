Раскрыто число погибших при землетрясениях в Турции иностранцев

В результате разрушительных землетрясений в Турции погибли более 6,6 тысячи иностранных граждан. Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Министр уточнил, что большая часть жертв среди иностранцев были выходцами из Сирии. "Число иностранных граждан, погибших в результате землетрясений, составляет 6660. В основном это наши сирийские братья и сестры", - рассказал он.