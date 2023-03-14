Байден заявил, что Австралия останется неядерной страной

сотрудничестве Австралии, Великобритании и США) и планы получения атомных подлодок.

Об этом заявил президент США Джо Байден по итогам встречи в Сан-Диего с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Субмарины атомные, но без ядерного оружия. Австралия является гордой неядерной страной и привержена оставаться таковой. Эти подлодки не будут нести ядерного оружия никакого типа, - сказал Байден. - <�...> Австралия не будет производить ядерное топливо, необходимое для этих подлодок".

По словам президента, США обеспечат соответствующую подготовку австралийских моряков "в кратчайшие сроки". Кроме того, американские военные корабли с этого года станут чаще заходить в порты Австралии. "Пока мы тут разговариваем, атомная подводная лодка USS Asheville заходит в порт города Перт", - указал он. Байден продолжил, что с начала 2030-х годов Канберра сможет купить у Вашингтона три атомные подводные лодки класса Virginia с возможностью покупки еще двух субмарин при необходимости. Ранее сообщалось, что эти АПЛ не будут оснащены ядерным оружием.

Кроме того, Байден сообщил, что в дальнейшем участники AUKUS намерены наладить совместное производство субмарин нового типа. "Конечной целью является не только продажа [американских] субмарин Австралии, но создание чего-то нового вместе. Мы называем это SSN AUKUS", - сказал президент. Ранее сообщалось, что Австралия и Великобритания с использованием технологий всех трех стран - участниц сотрудничества смогут к началу 2040-х годов производить новый тип АПЛ с неядерным вооружением под названием SSN AUKUS.

В понедельник Байден на военно-морской базе Пойнт-Лома США в Сан-Диего (штат Калифорния) провел переговоры с премьер-министрами Австралии и Великобритании Энтони Альбанезе и Риши Сунаком по вопросам трехстороннего альянса в сфере безопасности (AUKUS).