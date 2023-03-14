В Брюсселе заявили, что крах SVB не отразится напрямую на финансовой системе ЕС
Министры финансов стран Еврогруппы полагают, что крах американского Silicon Valley Bank (SVB) не окажет прямого воздействия на финансовую систему Европы, но является сигналом о важности обеспечения устойчивости банковской системы ЕС в условиях продолжающейся неопределенности, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Поскольку в ЕС присутствие этого банка очень и очень ограниченное, мы не видим прямых последствий, но внимательно следим за развитием событий и принимаем к сведению решительную реакцию властей США", - заявил по итогам заседания Еврогруппы в Брюсселе комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.
Он отметил, что экономика еврозоны вступила в этот год в несколько лучшей форме, чем ожидалось несколько месяцев назад, но потрясения в банковской системе на фоне общей неустойчивости могут возникнуть в любое время.
"Неопределенность остается очень высокой", - подчеркнул европейский комиссар.
Председатель Еврогруппы Паскаль Донохью сообщил, что крах SVB, всколыхнувший финансовую систему США, был одной из тем дискуссии европейских министров.
"Проблемы (в Америке - ИФ) возникли из-за специфической бизнес-модели банка (...), а картина здесь, в Европе, совсем другая. Наши банки в целом в хорошей форме", - заверил Донохью.
В заявлении Еврогруппы, принятом на заседании, отмечается, что экономика еврозоны существенно восстановилась после пандемии и пережила последствия, связанные с ростом цен на энергоносители. Тем не менее ожидается, что экономический рост "останется незначительным в 2023 году и постепенно ускорится в 2024 году".
"Хотя неопределенность в отношении перспектив, особенно геополитических и энергетических факторов, остается повышенной, риски для роста представляются более сбалансированными, чем раньше. Это усиливает необходимость в том, чтобы налогово-бюджетная политика оставалась гибкой", - говорится в заявлении.
Еврогруппа предоставила перспективные ориентиры для бюджетно-налоговой политики еврозоны. В 2023-2024 годах она должна быть направлена на обеспечение устойчивости долга в среднесрочной перспективе, а также на устойчивое повышение темпов экономического роста и решение задач перехода к "зеленым" и цифровым технологиям посредством инвестиций и реформ.
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