Байден подтвердил стремление провести вскоре беседу с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден хотел бы вскоре провести новый разговор по телефонной или видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер подтвердил это в понедельник, отвечая на вопросы журналистов на двусторонней встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, которая состоялась в Сан-Диего (штат Калифорния), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как передает пресс-пул Белого дома, сопровождающий Байдена в этой поездке, глава администрации США утвердительно ответил на вопрос о том, переговорит ли он в обозримом будущем с Си Цзиньпином. На вопрос о том, готов ли он уточнить, когда именно состоится этот контакт, Байден ответил отрицательно. Как при этом утверждал президент США, он не опасается того, что Пекин воспримет новые объявления Вашингтона, Канберры и Лондона о предоставлении Австралии атомных подводных лодок в рамках трехстороннего партнерства AUKUS как агрессию в отношении Китая.

Кроме того, президент США заявил о намерении посетить Северную Ирландию по приглашению Сунака.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан пояснил, что дата новой беседы Си Цзиньпина и Джо Байдена еще не намечена.