В Европе оценили последствия краха американских банков для еврозоны

Еврокомиссия (ЕК) считает, что банкротство американского Silicon Valley Bank (SVB) не несет прямых рисков деградации финансовой ситуации в еврозоне, однако допускает существование вторичных рисков и внимательно отслеживает ситуацию. Такую оценку озвучил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони на заседании Еврогруппы (встрече министров финансов стран еврозоны).

"Мы должны изучать угрозу вторичных рисков, мы следим за этим. Мы, конечно, поддерживаем контакт с американскими регуляторами и поддерживаем их усилия по предотвращению деградации финансовой ситуации в США", - подчеркнул Джентилони, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Еврокомиссар также предостерег от паники в условиях обвала акций крупнейших европейских банков. По словам Джентилони, "это ожидаемое явление в данной ситуации". Большинство министров финансов, присутствовавших на мероприятии, также призвали инвесторов и регуляторов во всем мире к "осторожной и взвешенной реакции" на крах Silicon Valley Bank.

Ранее 13 марта президент США Джо Байден заверил американцев, что банковская система страны находится в безопасности, и пообещал, что кризис не причинит ущерба налогоплательщикам. Он подчеркнул, что руководство обанкротившихся организаций будет уволено и привлечено к ответственности.

Байден также осудил своего предшественника Дональда Трампа за отмену регуляторных финансовых ограничений, введенных администрацией Барака Обамы после финансового кризиса 2008 года. Президент пообещал обратиться к Конгрессу и регуляторам банковского сектора с просьбой восстановить эти нормы, чтобы избежать подобных крахов кредитных организаций, а также "чтобы защитить американские рабочие места и малый бизнес".