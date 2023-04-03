В Великобритании рекордно упали цены на жилье

В марте 2023 года средняя стоимость дома в Великобритании составила £257 тыс., что на 3,1% меньше по сравнению с мартом прошлого года. Это стало самым большим годовым снижением с июля 2009 года, говорится в исследовании Национального строительного общества Соединенного Королевства (Nationwide Building Society), передает Day.Az со ссылкой на РБК.



Рынок жилья в Великобритании достиг переломного момента в прошлом году в результате турбулентности на финансовом рынке, поясняют аналитики. С тех пор активность покупателей оставалась невысокой. Снизилась и выдача ипотеки - в феврале 2023 года было одобрено лишь 43,5 тыс. жилищных кредитов, это примерно на 40% ниже показателя аналогичного периода 2022 года, говорится в исследовании.



По словам главного экономиста Nationwide Building Society Роберта Гарднера, цены на жилую недвижимость в Великобритании снижаются уже седьмой месяц подряд. В краткосрочной перспективе повысить активность на рынке будет сложно, так как уровень потребительской уверенности остается низким, а бюджеты домохозяйств ограничены из-за высокого уровня инфляции, прогнозирует Гарднер.



В Nationwide Building Society также отмечают, что ситуация на рынке недвижимости осложняется недоступностью жилья для многих британцев. Цены остаются слишком высокими для британцев со средним уровнем доходов, а ипотечные ставки увеличились более чем вдвое по сравнению с прошлым годом и сейчас составляют около 5% годовых.



