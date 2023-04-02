В США замедлился отток вкладчиков из мелких банков

Массовое бегство вкладчиков из мелких региональных банков США замедлилось. Начавшийся после банкротства Silicon Valley Bank (SVB) отток депозитов в системно значимые банки сократился до минимума, сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отток вкладов стал замедляться после 16 марта, когда 11 крупнейших кредитных организаций США решили выделить банку First Republic, специализирующемуся на ипотечном кредитовании, 30 миллиардов долларов для поддержания ликвидности. Это успокоило вкладчиков, но ситуация осталась нестабильной и может измениться, если у других представителей рынка начнутся проблемы, добавил источник издания в банковской сфере.

Через несколько дней после краха SVB, в котором около 95 процентов депозитов не подпадали под федеральную страховку, американские вкладчики сняли со счетов около 100 миллиардов долларов. Часть из них открыли вклады в системно значимых банках, таких как JPMorgan, Wells Fargo или Goldman Sachs. По словам экспертов, клиенты потеряли доверие к банкам, вклады в которых не обеспечены какими-либо гарантиями.

Silicon Valley Bank был закрыт регуляторами штата Калифорния 10 марта. Он стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. SVB обанкротился из-за роста учетной ставки ФРС США, которая привела к обесценению активов на балансах многих финансовых институтов. Также проблем банку добавило и массовое изъятие депозитов клиентами.

По словам вице-президента Lehman Brothers Лоуренса Макдональда, если власти США не решат проблему оттока вкладов в размере более 250 тысяч долларов, обанкротиться могут еще 50 американских банков. Региональные банки потеряют "сотни миллиардов долларов", эти средства уйдут крупным банкам, а затем и в казначейские облигации, заявил эксперт.