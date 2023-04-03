В московском районе Строгино очевидцы сняли на видео огромного бобра, вышедшего к людям в парке. Ролик опубликовали в группе "Топ СВАО г. Москвы" во "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Вот, что делает кормежка хлебом", "Какой жирненький", "Ну они агрессивные могут быть. А кость прокусят с легкостью", "Какие же они большие! В реке не заметно, а на дороге очень крупным выглядит", - прокомментировали юзеры.

Местные жители отметили, что часто видят бобров в парке Яуза и сейчас они как раз активизировались после зимы.