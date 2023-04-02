В Японии массово закрываются школы

Япония вынуждена массово закрывать школы на территории страны, особенно в небольших населенных пунктах, из-за стремительного падения рождаемости. Об этом пишет китайская газета South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В издании отмечают, что со снижением числа появляющихся на свет детей столкнулся весь азиатский регион, в том числе Китай и Южная Корея, но лишь в Японии ситуация оказалась действительно критической.

В 2022 году в стране с населением в 125 миллионов родилось менее 800 тысяч детей. Власти Японии ожидали такой сильный спад лишь к 2030 году, однако он случился на восемь лет раньше.

Население страны снижается на протяжении уже 14 лет. Ранее расчеты показывали, что число жителей Японии сократится до 88 млн человек к 2065 году, однако теперь есть основания полагать, что это произойдет существенно раньше.

Из-за серьезной нехватки детей в стране массово закрываются школы. По официальным данным, только с 2002 по 2020 годы были упразднены около 9000 учебных учреждений, а скорость закрытия школ достигла 450 в год.

В SCMP привели историю Эйты Сато и Аоя Хоси - единственных выпускников средней школы Ямаото села Тэнъэй. Они же стали последними учениками школы, которая когда-то давала дипломы 50 детям в год.

После выпуска Сато и Хоси в марте 2023 года (в Японии учебный год заканчивается в марте и начинается в апреле) единственная средняя школа села с населением в 5000 человек закрылась.

Дети рассказали, что, когда они только поступили в Ямаото, они учились в классе из пяти человек, однако трое их одноклассников со временем переехали в другие регионы. В результате дети несколько лет учились вдвоем в классах, рассчитанных на 20 человек.

Хоси рассказала, что мечтала стать учителем в родном селе, но теперь сомневается, что в этом будет смысл.

"Я не знаю, останутся ли в моем селе дети, когда я стану учителем", - поделилась она.