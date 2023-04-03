Акробат сорвался с перекладины во время выступления в цирке Новосибирска. Об этом сообщили в группе Мой Новосибирск социальной сети "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В публикации сказано, что это произошло на представлении "Бурлеск". Акробата вынесли с манежа на руках, после этого шоу продолжилось, сказано в сообщении.

Директор продюсерского центра "Королевский цирк Гии Эрадзе" Элина Лазаревская рассказала ТАСС, что артист Иван Закревский получил растяжение и сотрясение. Также, по ее словам, акробат находится в сознании, может шевелить руками и ногами.