Португальцы протестуют против жилищного кризиса

Тысячи португальцев вышли на улицы Лиссабона и других крупных городов страны в знак протеста против жилищного кризиса. В стремлении защитить свое "конституционное право" демонстранты призвали к "достойному жилью для всех", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Повышение арендной платы, стремительный рост цен на жилье, высокие ставки по ипотечным кредитам, а также приток иностранных инвесторов вытесняют граждан Португалии с рынка недвижимости.

Более половины из них зарабатывают менее тысячи евро в месяц.

Ситуацию усугубляет наплыв иностранных туристов, стремящихся снять жилье на короткий срок, что также толкает цены вверх и вынуждает местных жителей покидать свои районы.

Активисты борются против этой тенденции, которая, как им кажется, лишает столицу ее очарования. Нарастающее движение настаивает на референдуме о запрете краткосрочной аренды жилья в Лиссабоне.