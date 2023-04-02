Розовый бриллиант Eternal Pink стоимостью $35 млн продадут на аукционе

Такая цена обусловлена тем, что бриллиант без единого изъяна обладает самым насыщенно-розовым оттенком среди всех, что когда-либо попадали на рынок.

Eternal Pink был добыт корпорацией De Beers в шахте Дамтшаа в Ботсване.

"При огранке ювелирам компании Diacore's понадобились шесть месяцев напряженного труда, чтобы максимально раскрыть весь потенциал цвета "электрический бабл-гам", - пишут представители аукциона.

Торги пройдут 8 июня в Нью-Йорке.

А 2022 году на аукционе Christie's в Женеве за 12 миллионов долларов продали самый крупный в мире желтый бриллиант весом 205 каратов.