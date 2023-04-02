https://news.day.az/world/1551822.html Розовый бриллиант Eternal Pink стоимостью $35 млн продадут на аукционе - ВИДЕО
Розовый бриллиант Eternal Pink стоимостью $35 млн продадут на аукционе - ВИДЕО
На аукцион Sotheby's выставлен розовый бриллиант Eternal Pink. При весе в 10,57 карата его стоимость оценивают в 35 миллионов долларов, что делает камень самым дорогим бриллиантом (и драгоценным камнем вообще) по стоимости карата в мире. Об этом сообщается на сайте аукциона, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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