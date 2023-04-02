В Афганистане закрыли единственную женскую радиостанцию

За трансляцию музыки во время священного месяца Рамадан на северо-востоке Афганистана была закрыта радиостанция, руководят которой женщины, сообщает 1 апреля газета The Observer, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

Sadai Banowan, что в переводе с языка дари означает "женский голос", является единственной такой радиостанцией в стране и была основана 10 лет назад.

Моезуддин Ахмади, директор по информации и культуре провинции Бадахшан, сказал, что радиостанция несколько раз нарушала "законы и предписания Исламского эмирата", транслируя песни и музыку во время Рамадана, и ей будет позволено возобновить работу, если она присягнет политике эмирата и даст гарантию, что подобное больше не повторится.

Между тем, глава станции Наджия Сорош назвала этот шаг властей заговором, подчеркнув, что "мы не транслировали никакой музыки".

Газета напоминает, что после захвата власти талибами в августе 2021 года многие журналисты потеряли работу. Женщин лишили возможности большинства форм трудоустройства и получения образования после шестого класса, включая университет.

Во время своего предыдущего правления в конце 1990-х годов талибы запретили работу большинства теле-, радио- и газет в стране.