Китай проверит американскую компанию на предмет рисков своей безопасности

Китай начал расследование в отношении американской компании Micron Technology, крупнейшего производителя чипов в мире. Об этом заявила Администрация киберпространства Китая, сообщает 1 апреля интернет-издание ekd.me, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

Какой именно аспект деятельности компании будут проверять, не уточняется, однако эксперты считают, что речь идет о безопасности поставок и киберрисках.

Это первое подобное расследование ведомства в отношении иностранной компании за последние годы, отмечает издание. Micron - один из крупнейших в мире производителей микросхем памяти.

Около 10% выручки компании приходится на китайский рынок. У Micron есть офисы в Шанхае и Шэньчжэне (провинция Гуандун), а также предприятие по упаковке в Сиане (провинция Шэньси).