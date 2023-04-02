Правительство Израиля одобрило создание нацгвардии

Правительство Израиля одобрило на состоявшемся в воскресенье заседании решение о создании национальной гвардии.

Как передает Day.Az, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Новая силовая структура будет сформирована при министерстве национальной безопасности, которое возглавляет лидер ультраправой партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир. Как отметили в канцелярии, нацгвардии предстоит заниматься чрезвычайными ситуациями, такими как беспорядки во время операции "Страж стен". Ее израильские войска проводили в секторе Газа в мае 2021 года. Полный перечень полномочий создаваемой силовой структуры еще предстоит определить специальной комиссии, указали в канцелярии.