В Папуа - Новой Гвинее произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано в понедельник в Папуа - Новой Гвинее.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 38 км к юго-востоку от города Амбунти с населением около 2 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 73 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.