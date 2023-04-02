https://news.day.az/world/1551866.html В Папуа - Новой Гвинее произошло мощное землетрясение
В Папуа - Новой Гвинее произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано в понедельник в Папуа - Новой Гвинее.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр стихии находился в 38 км к юго-востоку от города Амбунти с населением около 2 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 73 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
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