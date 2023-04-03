В США 25 вагонов товарного поезда сошли с рельсов

По меньшей мере 25 вагонов товарного состава сошли с рельсов в воскресенье в американском штате Монтана.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, некоторые вагоны в результате инцидента оказались в реке. Их содержимое не уточняется, однако полиция заявила, что опасных веществ в них не было.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Причина происшествия устанавливается.