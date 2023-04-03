https://news.day.az/world/1551869.html В США 25 вагонов товарного поезда сошли с рельсов
В США 25 вагонов товарного поезда сошли с рельсов
По меньшей мере 25 вагонов товарного состава сошли с рельсов в воскресенье в американском штате Монтана.
Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, некоторые вагоны в результате инцидента оказались в реке. Их содержимое не уточняется, однако полиция заявила, что опасных веществ в них не было.
Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Причина происшествия устанавливается.
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