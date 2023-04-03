SpaceX вывела на орбиту спутников для отслеживания ракетных запусков

Американская компания SpaceX осуществила в воскресенье запуск ракеты-носителя с 10 спутниками для отслеживания ракетных запусков.

Об этом говорится в заявлении Агентства космического развития (АКР) Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) был осуществлен в 07:29 по местному времени (17:29 мск). Изначально запуск был намечен на 30 марта, но был перенесен по техническим причинам.

На околоземную орбиту выведены первые 10 аппаратов, которые войдут в группировку спутников, создаваемую американскими военными для отслеживания ракетных запусков. Предполагается, что всего в нее войдут 28 спутников, следующий запуск планируется осуществить в июне текущего года.

Как следует из заявления АКР, спутники будут размещены на орбите высотой около 1 тыс. км. Предполагается, что космические аппараты, запущенные в интересах Пентагона, будут обеспечивать связь, передавать данные для целеуказания, а также осуществлять предупреждение и отслеживание ракетных запусков.