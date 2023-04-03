Мощное торнадо в США

Жители юга и Среднего Запада США пытались оценить разрушения, причиненные десятками торнадо в ночь с пятницы на субботу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, жертвами стихии стали, по меньшей мере, 27 человек.

Белый дом объявил о предоставлении федеральной помощи для поддержки усилий по восстановлению. Президент Джо Байден объявил, что на обширные районы страны обрушилось крупномасштабное стихийное бедствие.

Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение и задействовала Национальную гвардию.