https://news.day.az/world/1551879.html Мощное торнадо в США - десятки жертв
Мощное торнадо в США - десятки жертв
Жители юга и Среднего Запада США пытались оценить разрушения, причиненные десятками торнадо в ночь с пятницы на субботу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, жертвами стихии стали, по меньшей мере, 27 человек.
Белый дом объявил о предоставлении федеральной помощи для поддержки усилий по восстановлению. Президент Джо Байден объявил, что на обширные районы страны обрушилось крупномасштабное стихийное бедствие.
Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение и задействовала Национальную гвардию.
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