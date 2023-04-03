В Британии закрылись более тысячи пабов

Свыше 1 тыс. пабов были вынуждены закрыться в Великобритании по итогам 2022 года в свете роста стоимости жизни в стране. Об этом сообщила в воскресенье газета Daily Mail.

По ее данным, число закрытых в прошлом году питейных заведений в Соединенном Королевстве вдвое превышает показатели 2021 года, несмотря на действие в тот период коронавирусных ограничений. Подчеркивается, что больше всего пабов (98) закрылись в Лондоне. Согласно Британской ассоциации пива и пабов, всего в стране по состоянию на 2019 год было 47,2 тыс. питейных заведений.

По официальным данным, в феврале инфляция в Великобритании составила 10,4% в годовом исчислении. Национальная статистическая служба Соединенного Королевства называет основным фактором роста цен в стране повышение тарифов на электроэнергию.