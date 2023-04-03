В Париже запретят электросамокаты

Жители Парижа приняли участие в голосовании о запрете использования в городе электросамокатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Guardian.

Причиной тому, что подобный запрет был вынесен на обсуждение общественности, стал существенный рост ДТП, связанных с этим видом двухколесного транспорта. В 2022 году три человека погибли и 459 получили травмы в результате инцидентов.

Участникам голосования было предложено ответить на вопрос, высказываются ли они за или против использования электросамокатов. По городу был открыт 21 участок для голосования. Ожидается, что результат будет уже поздним вечером 2 апреля.

В 2018 году власти Парижа призывали жителей пользоваться электросамокатами как экологичным видом транспорта. Однако сейчас мэр города Анн Идальго высказывается против них и поддерживает распространение служб проката велосипедов.