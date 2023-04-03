https://news.day.az/world/1551890.html Мощное землетрясение на Камчатке
Мощное землетрясение на Камчатке
Днем в понедельник, 3 апреля, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В Петропавловске-Камчатском ощущались подземные толчки. Как заявил директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров, эпицентр землетрясения находится в 64 км от города, глубина очага составила порядка 100 км.
По словам очевидцев в Петропавловске-Камчатском тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу.
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