Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло

Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 32 человек. 10 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ранее сообщалось о 30 пострадавших, из которых четверо находились в тяжелом состоянии.

Взрыв в кафе Street Food Bar на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин), творческий вечер которого проходил в этот момент в заведении. В кафе собрались десятки людей. Из-за мощного взрыва в здании выбило окна и двери. По данным источника РЕН ТВ, мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.