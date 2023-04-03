Пять новых землетрясений произошло у берегов Камчатки после сильного толчка в Авачинской бухте. Об этом сообщается на сайте камчатского филиала единой геофизической службы Российской академии наук.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ученые зафиксировали в радиусе 40-50 километров от Петропавловска-Камчатского подземные толчки магнитудой от 3,6 до 4,6.

3 апреля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. Подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском. В городе тряслись стены и окна, люди выбегали из зданий на улицу. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 64 км от города, глубина очага составила порядка 100 км.