В Великобритани закрылись более тысячи пабов

В 2022 году в Великобритании закрылись более 1 тыс. пабов из-за кризиса в энергосфере. Об этом пишет газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом отмечается, что это вдвое больше, чем в 2021 году, когда была пандемия коронавируса.

Как указали журналисты, в прошлом году расходы пабов на электричество выросли в три раза и часть заведений приняло решение закрыться.

По информации организации CAMRA, в первой половине 2022 года закрылись 485 пабов, а во второй - 554. В частности, среди закрытых заведений оказался бар британского шеф-повара Джейми Оливера Cock.

В то же время специалисты полагают, что из-за роста счетов за электроэнергию другие заведения также находятся под угрозой закрытия.