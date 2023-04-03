В Германии оценили результат выборов в Финляндии

Результат парламентских выборов в Финляндии стал шоком для премьер-министра страны Санны Марин. Об этом пишет немецкая газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что правительство Санны Марин провело Финляндию через пандемию коронавируса и вступление в НАТО, но предвыборная кампания была сосредоточена на экономике и государственном долге.

"После парламентских выборов в Финляндии социал-демократы премьер-министра Санны Марин уже не являются самой сильной партией в парламенте. Таким образом, Финляндия стоит на пороге смены правительства", - пишет газета.

Bild подчеркивает, что в Финляндии лидер сильнейшей партии традиционно получает мандат на формирование правительства. Чтобы получить парламентское большинство, победителю выборов, скорее всего, придется полагаться на другую крупную партию.