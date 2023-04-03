https://news.day.az/world/1551949.html В США сошли с рельсов вагоны с пивом - ФОТО - ВИДЕО
В США сошли с рельсов вагоны с пивом - ФОТО - ВИДЕО
В американском штате Монтана сошли с рельсов 25 вагонов, в которых перевозилось пиво. Об этом сообщает телестанция NBC Montana, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В результате инцидента никто не пострадал, угрозы для окружающей среды нет, сказано в сообщении.
Губернатор штата Грег Джианфорте заявил, что готов "мобилизовать ресурсы штата" для локализации последствий произошедшего.
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