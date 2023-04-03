В Турции произошло землетрясение
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В турецком городе Адана произошло землетрясение магнитудой 4,3 единицы.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Саимбейли.