https://news.day.az/world/1551974.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецком городе Адана произошло землетрясение магнитудой 4,3 единицы.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Саимбейли.
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