50-летнего мужчину ударили ножом в переходе метро в Москве

Московские полицейские задержали молодого человека, который ударил мужчину ножом в спину в переходе возле станции метро. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Ночью в переходе станции "Нагатинская" между тремя знакомыми и злоумышленником возник словесный конфликт. В ходе выяснения отношений задержанный нанес одному из оппонентов, 50-летнему уроженцу Ставропольского края, удар в область спины предметом, похожим на нож", - рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, cудя по записи с расположенных в переходе камер, приятели пострадавшего еще какое-то время попытались затеять драку с обидчиком, но в конце концов решили человека с ножом отпустить. Сам же раненый в это время держался за спину.

По данным полиции, после потасовки 18-летний парень сбежал, по пути выбросив нож. Однако правоохранителям удалось и задержать преступника, и найти его оружие.

Пострадавший был доставлен в больницу, где врачи заключили, что его здоровью был нанесен тяжкий вред.

Против нападавшего завели уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия". На время следствия его заключили под стражу.