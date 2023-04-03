В Австралии разбился легкомоторный самолет

В результате падения легкомоторного самолета на северо-востоке Австралии погибли два человека. Об этом в понедельник сообщили в полиции Квинсленда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, обломки легкомоторного самолета, на борту которого находились два члена экипажа, были обнаружены в лесу на склонах горы Кларк Рейндж, расположенной на северо-востоке континента, в 670 км к югу от Кэрнса. "Около 10:15 по местному времени спасательный вертолет аварийной службы Таунсвилла обнаружил место крушения. Подтверждено, что найдены обломки легкомоторного самолета Piper Cherokee, вылетевшего в воскресенье, 2 апреля, из Натал-Даунс", - указали в полиции, отметив, что уже связались с родственниками погибших.

Сообщается, что в момент крушения на борту находились пилот Райли Курт и его беременная жена Мари. Они должны были приземлиться в аэропорту Лейксайд (Брисбен) около 18:30 2 апреля, однако самолет перестал выходить на связь за час до предполагаемого времени прибытия. Поисково-спасательная операция началась немедленно и продолжалась всю ночь, однако обломки воздушного судна были обнаружены только в понедельник утром. Ведется расследование причин произошедшего.