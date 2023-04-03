Южная Корея, США и Япония начали военно-морские учения против КНДР

Южнокорейские, американские и японские военно-морские силы начали противолодочные учения, 3 апреля сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Учения были организованы, чтобы улучшить координацию действий против растущих ракетных угроз со стороны Северной Кореи, сообщили южнокорейские военные.

Двухдневные учения связаны с тем, что Северная Корея представила новый тип боевой ядерной боеголовки. Это вызвало опасения у ряда стран касательно того, что КНДР может провести ядерное испытание.

В морских учениях в международных водах у южнокорейского острова Чеджудо участвовали атомный авианосец USS Nimitz и морские эсминцы из Южной Кореи, США и Японии, говорится в заявлении министерства обороны Южной Кореи.

В заявлении также сообщается, что учения были организованы для повышения способности трех стран реагировать на подводные угрозы безопасности, создаваемые баллистическими ракетами подводных лодок Северной Кореи и другими средствами. Три страны должны уметь обнаруживать и отслеживать беспилотные подводные аппараты, выдающие себя за подводные лодки противника, и другие объекты.